Ucraina, sulla strada c'è una mina? Occhio, che fine fa il carro armato russo

Il carro armato russo sta viaggiando su una strada in Ucraina quando ad un certo punto passa sopra una mina. Nel video pubblicato dalla pagina Twitter Tpyxa, una sorta di collettore ucraino di foto e video dalla guerra, si vede il tank che percorre questa strada e all'improvviso si assiste a una fortissima esplosione. Il carro armato ne esce completamente distrutto.

Secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War, la Russia difficilmente sarà in grado di "accelerare" la sua "operazione militare speciale", nonostante le sue affermazioni. Contrariamente alle affermazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sull'intensificazione della guerra russa contro l'Ucraina, è improbabile che la Russia abbia la forza lavoro e le attrezzature per avanzare oltre Luhansk, viene spiegato. Secondo quanto riferito, anche i delegati russi nell'Ucraina orientale avrebbero "unità in prima linea non sufficientemente preparate con forniture mediche", con conseguente basso morale e rifiuto di alcune truppe di tornare in prima linea".

Sul campo le forze russe continuano ad affrontare "azioni partigiane ucraine" nei territori conquistati. Sarebbero falliti assalti a sud-est e sud-ovest di Izyum e a ovest di Lyman, mentre non si registrano progressi importanti nell'avanzata verso Slovyansk. Successi russi sono invece segnalati nella parte orientale di Severodonetsk, ma le forze ucraine continuano a lanciare contrattacchi localizzati sia in citta' che in periferia.

