Vladimir Putin "ha tre mesi di vita": perché la conferma di Steele è una condanna a morte

I giorni di Vladimir Putin sono «contati», il presidente russo non rimarrà al potere più di «tre-sei mesi». A sostenerlo è un ex agente dei servizi britannici, Christopher Steele, noto come autore di un dossier sui rapporti fra l'ex presidente americano Donald Trump e il Cremlino. Intervistato dalla BBc, Steele ha affermato che, una volta entrate in pieno effetto le sanzioni occidentali per l'invasione dell'Ucraina, specie in campo energetico, Putin avrà i giorni contati. L'ex agente ha fatto riferimento anche ai segnali di decadimento della salute del leader del Cremlino, aggiungendo che, se le fonti americane e britanniche sono corrette, Putin potrebbe venir «incapacitato» entro tre o sei mesi.

Ex capo del desk Russia dei servizi britannici dell'MI6 fra il 2006 e il 2009, in occasione delle presidenziali Usa del 2016, Steele fu al centro di una controversia per un dossier commissionato dalla campagna di Hillary Clinton con fango contro Trump.

