Joe Biden sulla scaletta dell'aereo in mondovisione, "Il suo stato psico-fisico", voci impazzite sul presidente

Da Sleepy Joe a Slipping Joe, il passo (incerto) è breve. Joe Biden inciampa ancora una volta sulla scaletta che lo conduce sull'Air Force One e il video diventa virale. Non una semplice gaffe, quella del presidente americano. La quasi caduta in diretta mondiale, poche ore prima di registrare una intervista per il seguitissimo talk della Abc condotto da Jimmy Kimmel, ha infatti riacceso dubbi e sospetti sullo stato di salute psico-fisico del commender in chief dell'esercito americano, nel momento storico forse più delicato e pericolo per gli Stati Uniti e il mondo dagli anni della Guerra Fredda. Gli anti-Biden d'America, infatti, contestano al presidente la scarsa lucidità nella gestione del dossier su Russia e Ucraina.

In questo senso, ogni defaillance, nelle dichiarazioni o nelle apparizioni pubbliche, persino quelle apparentemente di poco conto come inciampare in un gradino, potrebbe costare carissimo all'ex vice di Obama in termini mediatici e politici.

Dopo essersi rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti (provocando una piccola rivolta dei cronisti al seguito), Biden si è diretto a passo spedito verso l'aereo presidenziale. Quindi l'incertezza sulla scaletta, proprio come accaduto il mese scorso mentre si recava in Illinois. Nel marzo 2021, invece, ricorda il tabloid britannico Daily Mail, era caduto più volte prima di volare da Washington ad Atlanta. All'epoca lo staff della Casa Bianca aveva motivato il fatto con il forte vento in aeroporto. Ma c'è chi, come detto, lega l'intoppo sugli scalini e il rifiuto di parlare con la stampa a una generale difficoltà del presidente nel gestire il momento critico. "Gli Stati Uniti di solito sono gli unici che spingono gli alleati stranieri a tenere conferenze stampa ai vertici all'estero - attacca Mike Memoli, reporter della Casa Bianca per la NBC -. Biden non fa un’intervista in casa mentre ospita il vertice". La differenza con i suoi predecessori è lampante: "Durante il suo primo anno in carica il presidente ha sostenuto solo 28 interviste - ricorda ancora il Daily Mail -. Al contrario, Donald Trump ne ha rilasciate 95, Barack Obama 162 e perfino George W. Bush ne ha concesse 50 durante i primi anni 4 anni della sua presidenza". Cautela visto la tendenza alle gaffe?

