Alexander Kurenkov, "l'uomo senza volto" che prenderà il posto di Putin: lo hanno fatto ministro e...

Attenzione alle trame alle spalle di Vladimir Putin. Lo zar infatti rischia grosso. La guerra ha portato all'avvio di un processo di discussione nei piani altri del potere russo che difficilmente può essere fermato con la repressione, le minacce o gli arresti. Ma Putin prova a portarsi avanti proponendo lui stesso il suo successore. E a quanto pare, come ricorda ilFattoQuotidiano, il nome su cui si sono accesi i riflettori è quello di Alexander Vyacheslavovich Kurenkov. 50 anni circa e un soprannome pesantissimo: "L'uomo senza volto". La recente nomina nei piani alti del governo ha di sicuro portato alla ribalta il suo nome per le strade di Mosca. Infatti è stato nominato "Ministro per la difesa civile, le emergenze e la mitigazione delle calamità naturali", un dicastero che lo fa entrare di diritto nell'organo di governo della federazione russa e nel suo Consiglio di Sicurezza. Per capirci questo ruolo rivestito da Kurenkov è lo stesso che per un periodo ha avuto anche Sergej Shoigu, il ministro delle Difesa che di fatto ha in mano le sorti militari della guerra e del suo Paese.

Poi c'è un altro dettaglio da non sottovalutare assolutamente: Kurenkov è una ex guardia del corpo del presidente. Poi la nomina nelle alte sfere del governo. Gli analisti hanno privato a spiegare così questa scalata al potere: Putin da qualche tempo, soprattutto da quando è scoppiata la guerra, non si fida più di nessuno e dunque prova a circondarsi di fedelissimi, di figure che in passato hanno anche messo in pericolo la propria vita per il presidente. E a confermare il valore di questa scelta da parte di Putin, è stato il portavoce dell'ufficio di Presidenza Dmitry Peskov: "Putin lo conosce bene personalmente.

La sua scelta significa che, secondo il capo dello stato, Kurenkov ha qualità personali, di servizio e professionali che gli permetteranno di operare al meglio in questo ruolo". Infine, come è classico in questi casi, si sa poco di questa figura: si laurea nel 1998 ed entra nel Servizio di Sicurezza Federale (FFS). Nel 2014 di laurea all' Istituto Psicologico -Sociale di Mosca e l'anno successivo entra al servizio diretto di Putin nel 2015. Nel 2022 il salto di carriera quando diventa vicedirettore del Comando delle Forze della guardia nazionale.

