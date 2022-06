Alina Kabaeva, dove compra casa l'amante di Putin: sospetti-choc su un leader europeo

23 giugno 2022 a

Sono molte le discussioni che riguardano Alina Kabaeva, la presunta amante di Vladimir Putin, voci che la rincorrono da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina. E ancora una volta l'ex ginnasta 39enne è tornata al centro dell'attenzione dei media. Il motivo? Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, Alina avrebbe messo su casa, anzi case, proprio in Turchia, il paese membro della Nato che si vuole accreditare all'estero come chiave fondamentale per il raggiungimento della pace in Ucraina.

L'amante di Putin possiede ben due abitazioni di lusso, una nel sud della Turchia e un appartamento a Istanbul. A rivelare questa notizia, che di certo non avrà reso felice lo Zar, sarebbero state alcune indiscrezioni lanciate da Leonid Nevzlin, uomo d'affari israeliano di origine russa ed ex comproprietario del gigante petrolifero Yukoos, nonché uno tra i principali nemici di Putin.

Quello che desta maggior sospetto è però la scelta del presidente Erdogan, premier della Turchia, il cui atteggiamento nei confronti della Russia di Putin è ondivago. Per acquistare le due residenze infatti, Alina sarebbe stata supportata da un intermediario e dall'aiuto di un stretto collaboratore del Presidente turco. Insomma, da che parte sta Erdogan? Per certo, al giorno d'oggi, Alina una casa in Europa la può comprare solo in Turchia viste le ultime sanzioni date dalla Gran Bretagna, dall'Unione Europea e dal Canada proprio a causa dei suoi ambigui legami con Putin.

