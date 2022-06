Vladimir Putin sta per morire? "Come lo ammazzano nel silenzio"

29 giugno 2022 a

Vladimir Putin avrebbe le ore contate. Daniel Hoffmann, ex agente della Cia specializzato in Russia, nonché tre volte come capo dell'ufficio di Mosca, svelato infatti quello che sarebbe il piano per eliminare lo Zar.

"Putin potrebbe morire per mano della sua cerchia ristretta. Il suo destino è legato a doppio filo alla sorte della guerra in Ucraina. Se dovesse rivelarsi un fallimento, con perdite militari in aumento e sanzioni economiche intollerabili per la popolazione, allora Putin potrebbe essere eliminato. Agiranno senza farsi notare, in modo che Putin non li trovi e non li uccida prima. Accadrà all'improvviso. E sarà morto."L'ex agente Cia ha poi aggiunto: "Non è escluso che anche i più leali possano decidere di voltargli le spalle se la situazione in Ucraina dovesse diventare critica, attuando il tradimento"

Anche l'ex ufficiale della Cia, Ronald Marks, sarebbe sulla stessa lunghezza d'onda dichiarando al The Daily Beast una strategia simile: "Anche coloro che sono più vicini a Putin si volgeranno contro di lui non appena sentiranno che la situazione in Ucraina è diventata difficile o se una guerra più grande diventerà inevitabile. Penso che sarà al sicuro finché gli siloviki, i membri dei servizi di sicurezza d’élite, saranno dalla sua parte -chiosa Marks- Ha fatto un bel lavoro nel sbarazzarsi di coloro che non lo sono… È un paese che esploderà, ma ci vorrà molto tempo... Quando avranno fame e le cose saranno difficili le persone scenderanno in strada. E arriverà la fine di Putin".

