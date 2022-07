Ucraina, la guerra in diretta: Belgorod, violento contrattacco ucraino in Russia

03 luglio 2022 a

Lysychansk è l'ultimo bastione ucraino in Donbass. Sono ore cruciali: Kadyrov, leader delle truppe cecene arrivate in Ucraina a sostegno dei russi, sostiene che la città è stata conquistata. Kiev smentisce. Intanto un violento contrattacco ucraino in terra russa ha provocato morti e feriti a Belgorod, città vicina al confine russo-ucraino.



Ore 7.39: Belgorod, distrutti 11 edifici e almeno 3 morti

Circa 11 immobili sarebbero stati danneggiati a Belgorod, in Russia, dopo un attacco. Il bilancio delle vittime attualmente sarebbe di almeno 3 morti. Lo riferisce su Telegram è il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov.

Ore 7.20: Kiev, "respinto attacco russo vicino a Prudyanka"

Le forze armate ucraine avrebbero respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta 'Ukrainska Pravda', lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka. Le forze russe, riferisce lo Stato maggiore, hanno tentato senza successo di condurre un assalto vicino a Mazanivka. Sono stati respinti e se ne sono andati. Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi delle forze russe si concentrano sul consolidamento delle posizioni nell'area di Lysychansk e Verkhnokamenka.

Ore 6.58: Esplosioni nella notte a Melitopol, controllata dai russi

Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol e nell'aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti'. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali vittime.



