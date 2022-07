Vladimir Putin, "quanti esami delle feci in un mese"

06 luglio 2022 a

La salute di Vladimir Putin è un segreto di Stato in Russia. Il presidente è ossessionato dalle procedure e prende qualsiasi tipo di precauzione, soprattutto da quando ha fatto la sua comparsa il Covid. In certi casi, però, Putin appare fin troppo eccessivo nei confronti: stando a quanto calcolato da BBC Russia, soltanto a maggio Putin, il suo staff e l’equipaggio dei voli presidenziali si sono sottoposti a 1.376 tamponi, 98 esami delle feci, 447 esami del sangue e 32 di patologie.

In più pare che Putin viva ormai in perenne isolamento. Secondo Konstantin Balonov, interpellato da BBC Russia, dietro tanta ossessione ci sarebbero soltanto due motivazioni plausibili: “Paranoia o vera paura dal punto di vista medico”. Non solo esami delle feci, a volte pare che il presidente russo “raccolga” i suoi escrementi per evitare di lasciare indizi sul suo stato di salute. Questa storia era già nota da qualche tempo, ma non per questo suscita meno clamore quando salta fuori. La prima volta è successo nell’ottobre del 2019: secondo Paris Match, Putin si sarebbe sottoposto a questa “pratica” dopo una visita in Arabia Saudita.

I francesi citavano fonti dirette, che sostenevano che la delicata “missione” sarebbe stata svolta sotto il controllo del servizio di sicurezza federale russo. Un agente avrebbe dovuto “posare gli escrementi di Putin in una borsetta apposita affinché non rimanesse alcuna traccia e portarli in Russia in una valigia speciale”.

