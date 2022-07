Ucraina, le notizie in diretta. La Gran Bretagna smaschera Putin: "Ha attrezzature obsolete"

09 luglio 2022 a

Al 136esimo giorno non si fermano gli scontri. Mosca attacca Kharkiv, Sloviansk e Kramatorsk. Mentre, secondo l'Intelligence britannica, le forze ucraine avanzano nel settore Sud-Ovest di Kherson. Il clima è teso anche al G20 durante il vertice dei ministri degli Esteri in Indonesia. Gli Stati Uniti e gli alleati occidentali hanno infatti intensificato le pressioni sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Per l'occasione il segretario di Stato americano Antony Blinken ha rifiutato di incontrare in un bilaterale il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Ore 9.30 Reclute di Kiev arrivate in Gan Bretagna per l'addestramento

Un gruppo di reclute ucraine è arrivato nel Regno Unito per seguire un programma di addestramento che durerà diverse settimane: lo riporta il Guardian. "Questo nuovo ambizioso programma di addestramento è la fase successiva del sostegno del Regno Unito alle forze armate ucraine nella loro lotta contro l'aggressione russa - ha detto il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che ha incontrato le reclute -. Utilizzando l'esperienza di livello mondiale dell'esercito britannico, aiuteremo l'Ucraina a ricostruire le sue forze e ad aumentare la sua resistenza mentre difendono la sovranità del loro Paese e il loro diritto di scegliere il proprio futuro".

Ore 8.40 I numeri dei feriti dopo l'invasione russa

Sale ad almeno 647 il bilancio dei minori rimasti feriti dall'inizio dell'attacco russo all'Ucraina. Lo denuncia l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina. Invariato il bilancio dei bambini rimasti uccisi, almeno 347. La maggior parte dei minori, stando a quanto riporta Ukrinform, è rimasta uccisa o ferita nelle regioni di Donetsk (348), Kharkiv (186) e Kiev (116). Il bilancio delle vittime civili del conflitto diffuso dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani aggiornato alla mezzanotte dello scorso 3 luglio segnalava almeno 335 minori morti e 521 feriti su un totale di 4.889 civili morti e 6.263 feriti dallo scorso 24 febbraio

Ore 8.07 Gb, la Russia raduna forze riserva per future offensive

Secondo gli 007 britannici, "nonostante l'affermazione del 7 luglio 2022 del presidente Putin secondo cui l'esercito russo 'non ha nemmeno iniziato a fare sul serio' in Ucraina, molti dei suoi rinforzi sono raggruppati per l'occasione, schierati con attrezzature obsolete o inadeguate".

Ore 07.00 Mosca: gli Usa vogliono prolungare il conflitto

"Le autorità statunitensi stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo. Dietro questa decisione c'è il desiderio sfrenato di Washington di trascinare ad ogni costo il conflitto, per compensare le crescenti perdite dei battaglioni nazionali e delle forze armate ucraine attraverso l'invio di armi". Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - l'ambasciata russa negli Stati Uniti in merito all'assistenza militare fornita a Kiev dalle autorità statunitensi.

Ore 05.00 Kiev: dai russi 417 crimini su beni culturali

Dall'inizio del conflitto la Russia ha commesso 417 crimini di guerra contro il patrimonio culturale dell'Ucraina. Lo sostiene - come riporta Ukrinform - il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina, i cui tecnici sono impegnati nel raccogliere informazioni che poi vengono pubblicate sul sito web culturecrimes.mkip.gov.ua.

