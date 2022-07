American Airlines, "10mila euro e due carte": in volo il furto del secolo

10 luglio 2022 a

Pensava di aver messo a segno il furto del secolo a bordo di un aereo, peccato che poi è stato scoperto e arrestato. Parliamo di un passeggero di un volo American Airlines, Diego Sebastian Radio, che avrebbe rubato più di 10mila euro in contanti e due carte di credito. Lo ha riferito il personale di bordo, secondo cui l'uomo si sarebbe comportato in modo sospetto durante tutto il viaggio, durato nove ore e mezza, da Buenos Aires a Miami.

"Camminava ripetutamente su e giù per il corridoio dell'aereo", hanno raccontato i membri dell'equipaggio, come riportato dal Messaggero. L'uomo, poi, per buona parte del viaggio si sarebbe seduto su un sedile diverso da quello che gli era stato assegnato. E sarebbe stato anche visto stringere "quello che sembrava essere un portafoglio femminile". Il suo comportamento ha indotto lo staff della compagnia a segnalarlo alle autorità competenti.

Una volta atterrato l'aereo, infatti, Radio è stato perquisito. E nel suo zaino sono stati trovati ben 10.732 dollari in contanti più 14.320 pesos argentini (circa 110 dollari). Scoperte anche due carte di credito che non gli appartenevano. Nel frattempo è stato chiesto agli altri passeggeri di controllare i propri bagagli a mano per verificare se mancasse qualcosa. Due di loro hanno dichiarato di avere perso dei contanti e delle carte di credito. Radio alla fine è stato arrestato dalla US Customs and Border Patrol con l'accusa di furto.

