Himars, l'arma Usa ammazza 12 ufficiali russi: il mondo sull'orlo del caos

Dodici ufficiali russi sarebbero morti durante un attacco missilistico a Kherson per mano delle forze ucraine. Sarebbe avvenuto - come riporta il Daily Mail - in una postazione di comando all'aeroporto di Chornobaivka, vicino alla città meridionale occupata di Kherson. Stando ad alcune voci, avrebbero perso la vita anche un generale e un colonnello. Si pensa, inoltre, che l'attacco sia stato effettuato con i missili appena inviati dagli Usa, gli Himars.

Nel video finito online, quello che viene colpito e poi finisce per esplodere sembrerebbe essere un deposito di munizioni. Tra l'altro, i canali russi di Telegram hanno fatto sapere che dopo l'attacco Putin si sarebbe infuriato per l'incapacità dei sistemi antiaerei russi S-400 di proteggere le forze armate di Mosca.

L'aeroporto di Chornobaivka - dove ha avuto luogo l'attacco con le armi fornite dagli americani - rappresenta una base strategica importante e si trova nel sud dell'Ucraina. I russi erano riusciti a impadronirsene all'inizio della guerra. Da quel momento ha sempre funzionato come aeroporto militare. In ogni caso, non è la prima volta che la pista di atterraggio viene presa di mira da attacchi ucraini. Anche nei mesi scorsi, infatti, alcuni bombardamenti sono riusciti a distruggere dozzine di elicotteri, infliggendo pesanti perdite agli uomini di Putin.

