Nuovi McDonald's in Russia? Le foto dell'orrore: ecco cosa servono

I nuovi McDonald's russi stanno facendo inorridire tutti i loro clienti. Dopo la chiusura della nota catena americana, infatti, un mese fa si è avuta la brillante idea di aprire in Russia "Vkusno i Tochka", "Buono e Basta", una nuova catena di fast food per rimpiazzare la precedente. Il proprietario è l'imprenditore siberiano Aleksandr Govor. Peccato però che i prodotti siano molto diversi e soprattutto più scadenti. A denunciare il basso livello del cibo sono stati alcuni clienti su Telegram.

Nelle chat compaiono foto di panini ammuffiti e salse scadute, ma viene sottolineata anche la mancanza di Coca Cola e patatine fritte. Un incubo, insomma. Tre le segnalazioni più raccapriccianti, come riportato da Repubblica. Una risale al 3 luglio, quando una cliente ha denunciato di aver trovato muffa in un panino in un locale moscovita, con tanto di foto che lo prova; il 4 luglio invece la giornalista Ksenia Sobchak ha scattato una foto di salse al formaggio scadute distribuite dal ristorante sull'Arbat; infine un filmato girato ad Altufievo mostra corvi e piccioni che beccano le casse di panini abbandonate in strada.

Nel frattempo il quotidiano economico Rbk ha fatto sapere che alcuni fast-food della catena potrebbero ritrovarsi senza patatine fritte da qui all'autunno. "Ciò è dovuto al fatto che il 2021 in Russia è stato un anno magro per le varietà di patate utilizzate per la produzione di patatine fritte ed è diventato impossibile importare da altri mercati", ha fatto sapere l'azienda.

