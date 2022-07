Harry e Meghan sganciano la bomba atomica: "I 6 segreti che spazzeranno via la Corona"

Francesco Fredella 13 luglio 2022 a

Attenzione. Parla il principe Harry, che rivela 6 segreti sulla famiglia reale. Le sue parole, adesso, potrebbero far tremare tutti. Si tratta di rivelazioni scottanti. Forti. E i tabloid di tutto il mondo sono pronti a "sfornare" l'impossibile. Non mancano, ovviamente, le preoccupazioni per quello che andrà a raccontare in un libro di prossima pubblicazione. Si tratta di una biografia nella quale Harry parlerà della sua vita a corte, della sua infanzia. Non mancherà una parte dedicata alla perdita di sua madre Diana e al rapporto con Carlo e Camilla.

La storia di Harry e Meghan, attrice, ha fatto tremare la corona inglese. Da una parte l'addio, dall'altro quello che hanno raccontato i tabloid. E la storia si consuma in questi mesi. Il resto lo sapremo nel libro edito dalla casa editrice Penguin Random House, che si è assicurata i diritti di pubblicazione sborsando un compenso iniziale di ben 20 milioni di dollari. Ovviamente, Harry si è affidato ad un ghost writer, si tratta di JR Moehringer (vincitore del Pulitzer, che ha scritto la storia biografica della leggenda del tennis Andre Agassi).

Il libro è molto atteso (doveva uscire a fine 2022, ma la pubblicazione è slittata ai primi mesi del 2023). Nel frattempo i media di tutto il mondo hanno "ricamato" un po' su quelli che potrebbero essere i 6 segreti. Elenchiamoli. Ad esempio, il razzismo della famiglia reale inglese, la verità sul vertice di Sandringham (ricordiamo che nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato che non sarebbero più stati reali). Poi ci sarebbe il litigio (presunto) con il Principe William. Anche papà Carlo, dopo il funerale di Filippo, aveva cercato di chiarire i motivi di questo dissidio familiare e sembra che, alla base, possa esserci Meghan Markle.

Si tratta di indiscrezioni. Infine, non dimentichiamo il legame tra Kate Middleton e Meghan Markle, che avrebbe fatto piangere Kate durante la prova dell’abito da damigella d’onore prima del suo matrimonio con Harry. Altro rebus? Legato alla foto di Lillibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan. Il principe spiegherà in quel libro come mai non ci sono foto della Regina con sua nipote (che ha conosciuto in occasione del Giubileo di Platino). Ultimo scottante punto: l’astio verso Camilla Parker Bowle, moglie di Carlo dopo la morte di Diana. Di Camilla, da sempre, hanno parlato tutti i giornali sin dai tempi felici del loro matrimonio.

