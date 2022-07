Giovanni, il video-choc dell'anestesista stupratore: cosa fa mentre la donna partorisce

16 luglio 2022 a

Uno scandalo ha travolto un ospedale di Rio de Janeiro, dove un anestesista è stato colto sul fatto mentre abusava sessualmente di una donna incinta che si trovava in sala parto per un cesareo. Dal Brasile si è diffuso in tutto il mondo il video di una parte della violenza ai danni della donna, che era stata sedata pesantemente.

Mentre i colleghi ignari facevano il loro lavoro, approfittando della copertura offerta da una tendina chirurgica che copriva il viso della paziente dal resto del corpo, l’uomo ha tirato fuori il pene e lo ha infilato nella bocca della povera vittima. Il video che ha fatto orrore in tutto il mondo dura solo pochi secondi, ma nel rapporto dell’ospedale si parla di un’aggressione durata quasi dieci minuti. Sconcertante che in questo lasso di tempo nessuno si sia accorto di nulla. Fatto sta che l’anestesista Giovanni Quintella Bezella, 32 anni, è stato arrestato con l’accusa di stupro.

Decisivo proprio quel filmato ripreso da una telecamera segreta che l’azienda ospedaliera aveva installato da tempo, proprio per seguire l’anestesista, dato che diverse sue pazienti spesso venivano stordite con più anestetico del necessario. La polizia sta indagando per capire se l’uomo aveva già commesso violenze simili in passato, durante i parti cesarei o altre operazioni chirurgiche.

