Tony lascia la moglie per la rifugiata ucraina, finisce in disgrazia

Tony ha mollato la moglie e i figli dopo aver conosciuto Sofia, rifugiata ucraina. Ma è finito in disgrazia: "Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei", ha detto Tony Garnett che in dieci giorni ha stravolto la sua vita dopo aver conosciuto Sofia Karkadym. Lui e la moglie l'avevano ospitata a casa, ma poi tra loro è scoppiato l'amore. Solo che dopo due mesi la loro storia è messa a durissima prova dai problemi economici: "Non abbiamo soldi, sopravviviamo con niente", racconta lui. Il problema è che lui ormai è troppo famoso e questo influisce negativamente sulla sua professione.

In Gran Bretagna infatti sono diventati celebri proprio per la loro storia: "Avevo un’attività di grande successo nel settore della sicurezza. Ho dedicato tutto me stesso al lavoro, che mi impegnava più di 80 ore a settimana", spiega Garnett. "Avevo contratti con società importanti, tra cui il servizio sanitario nazionale. Quando i giornalisti e i paparazzi hanno cominciato a seguirmi sul posto di lavoro molte aziende hanno disdetto l’accordo, sostenendo che ora sono un personaggio pubblico e ciò è considerato un problema quando si tratta di incarichi in luoghi sensibili". Così ora, conclude, "mi devo accontentare, di tanto in tanto mando personale davanti alle porte di pub e club, i miei introiti però sono crollati: i giornalisti pressano i miei dipendenti per avere il mio numero di telefono, dato che ho bloccato i miei profili social, e questi non fa bene agli affari".

