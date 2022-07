India, "l'acqua del fiume è pulita". E la beve: la tragica fine del primo ministro

22 luglio 2022 a

a

a

È stato ricoverato in un ospedale di New Delhi, in India, Bhagwant Mann, il governatore dello Stato del Punjab, che ha avuto un grave malessere intestinale, molto probabilmente un'intossicazione. Due giorni fa, infatti, durante le celebrazioni per il 22esimo anniversario della sanificazione del ruscello Kali Bein, il ministro ha bevuto un bicchiere d'acqua prelevata direttamente dal piccolo fiume per dimostrare che era pulita.

Ragazza di 18 anni violentata sul lettino in spiaggia: choc, chi finisce in manette

Il corso d'acqua è ritenuto sacro dai sikh: secondo una leggenda, Guru Nanak Dev ji, uno dei patriarchi fondatori del sikkismo, avrebbe raggiunto l'illuminazione dopo aver fatto il bagno nel Kali Bein. Il quotidiano The Indian Express precisa però che notizia del malessere del governatore non è stata confermata dal suo staff; intanto, però le foto e i video di Mann che beve l'acqua del fiume sta facendo il giro dei social indiani e mondiali.

Incastrato tra le porte del treno, la fine orrenda di Gian Battista Zerbino

Da quanto si apprende il governatore ha cominciato ad accusare forti dolori addominali mentre si trovava nella sua residenza ufficiale a Chandigarh. Da lì, è stato trasportato in aereo e ricoverato in ospedale a Delhi. Pare che l'uomo - inizialmente considerato abbastanza grave - ora si stia lentamente riprendendo. Sicuramente non berrà mai più le acque del suo fiume sacro.