Donald Trump sconvolge il mondo, ecco dove ha seppellito Ivana

Ivana Trump, l’ex moglie di Donald Trump, è morta lo scorso 14 luglio negli Stati Uniti Un attacco cardiaco improvviso. Una notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore dopo la morte, alcuni mesi fa, del suo compagno Rossano Rubicondi. Stavolta, però, fa discutere Donald Trump. Perché? Per il posto dove ha seppellito la sua ex moglie.

La donna, icona dell’edonismo dei ruggenti anni 80, è stata tumulata al Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey. Lo rifericono i media americani. Il New York Times racconta che è stata seppellita giovedì scorso in "un terreno consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica". Si parla di una tomba molto sobria con una targa dove c’è il nome, la data di nascita e quella di morte. Stop.

Secondo alcuni giornali americani, Trump ha scelto di seppellire ma sua ex moglie in quel posto perché è probabile che abbia idea di costruire un cimitero privato di famiglia. Secondo il Washington Post, "il tycoon ha depositato nel 2017 i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia".

Ma non mancano le polemiche. Secondo alcuni atti in possesso di ProPublica, l’agenzia non profit di giornalismo indipendente, la Trump Family Trust avrebbe fatto domanda per tramutare lo status dell’area di Hackettstow (dove è sepolta Ivana) in terreno cimiteriale. Secondo i ben informati sarebbe un’operazione per pagare meno tasse. "Così godrebbe di importanti esenzioni fiscali", scrive alcuni media americani. Per adesso l’ex numero uno della Casa Bianca ancora non si esprime.