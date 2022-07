Donald Trump, il disastro al funerale di Ivana Trump: come si presenta

21 luglio 2022 a

I funerali di Ivana Trump si sono tenuti nella giornata di mercoledì 20 luglio. Tra i tanti presenti, l'ex marito Donald Trump. Peccato però che il fu presidente degli Stati Uniti sia riuscito a scivolare in una gaffe a dir poco piacevole. Ossia? Arrivare tardi. Trump ha infatti tardato di circa 10 minuti, arrivando quando il feretro si trovava già in chiesa, dentro St. Vincent Ferrer, a New York. I figli di Ivana erano già in piedi con le loro famiglie, nell’attesa che il personale delle pompe funebri sollevassero la bara d’oro dal carro e la portassero dentro la basilica.

Solo successivamente il tycoon ha fatto il suo ingresso accompagnato dall'attuale moglie Melania. Oltre alla bara d'oro, i parenti dell'imprenditrice hanno chiesto a chi ha preso parte, di non portare fiori ma fare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficenza per gli animali.

"Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato", ha detto la figlia Ivanka. E ancora: "Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare il pesce e poi cucinare il pescato. Mia madre ha ampliato le nostre menti". Poi il commento di Trump ai giornali: "Sono a New York. Mi sono riposato un po’. Un po’ di sonno. Ma sono triste".