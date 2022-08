Ucraina, "dove si spostano le forze": la mossa del Cremlino per stravolgere la guerra

01 agosto 2022 a

"La Russia sta probabilmente riassegnando un numero significativo delle sue forze dal settore settentrionale del Donbass all'Ucraina meridionale": il presunto cambio di strategia di Vladimir Putin è stato rivelato dal ministero della Difesa britannico nell'ultimo rapporto dell'intelligence. Si tratterebbe di una mossa che stravolgerebbe la guerra ancora in corso in Ucraina. "Negli ultimi quattro giorni, la Russia ha continuato a tentare assalti tattici sull'asse Bakhmut, a nord-est di Donetsk, riuscendo a fare solo dei progressi lenti. La Russia sta probabilmente riaggiustando la sua offensiva nel Donbass dopo non essere riuscita a compiere un decisivo passo avanti in base al piano che aveva seguito da aprile", si legge ancora nel rapporto.

Una città in particolare, Zaporizhzhia, "è stata identificata come un'area vulnerabile che necessita di rinforzo". Nel frattempo le perdite per gli eserciti in guerra continuano a essere ingenti: "Le perdite totali in combattimento del nemico russo dal 24 febbraio al 1 agosto sono state approssimativamente pari a circa 41.030 persone", ha fatto sapere lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, stando a quanto riferisce Unian. Sarebbero andati distrutti, poi, 200 carri armati, 1.768 veicoli corazzati da combattimento, 117 aeroplani e 223 elicotteri.

Nel frattempo, insomma, è il Sud dell'Ucraina che si appresta a diventare l'area più calda del Paese, quella dove presto potrebbero scontrarsi i due eserciti. Kiev, in realtà, avrebbe già avviato la sua offensiva in quell’area, soprattutto a Kherson, città in mano russa che spera di riconquistare: lo provano ponti danneggiati e depositi distrutti. Secondo diversi osservatori, gli ucraini potrebbero ricorrere ad armi sofisticate contro il nemico, come il drone-kamikaze americano Ghost Phoenix.