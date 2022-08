Meghan e Harry in pericolo: "Chi si aggira nei pressi della loro villa"

13 agosto 2022 a

Meghan Markle e il principe Harry sono alle prese con un enorme leone di montagna. L’animale è stato visto aggirarsi nei pressi della loro villa di Montecito - che vale svariati milioni di dollari - e per questo hanno lanciato l’allarme, chiedendo di mettere in sicurezza l’abitazione. I duchi di Sussex temono per la loro incolumità e per quella dei loro figli, oltre che per quella degli animali presenti alla villa.

Il leone di montagna è stato filmato dalle telecamere di sicurezza mentre si muoveva nel dialetto di un’abitazione privata, a poche miglia di distanza dalla villa di Harry e Meghan. Si ritiene che l’animale si sia avvicinato così tanto alle zone abitate perché è in cerca di cibo e acqua: il direttore della Montecito Association ha intimato a chi abita da quel parti di proteggere la propria casa e gli animali che vi vivono, in particolare i polli che sono una fonte di cibo facile e veloce per i predatori.

I duchi di Sussex hanno dei polli e anche due cani da soccorso. Chissà se questo episodio con il leone di montagna non possa spingerli ad accelerare il trasferimento, del quale si parla da alcuni mesi: “Stanno pensando di vedere la loro casa - ha rivelato una fonte qualche tempo fa - comunque non sarà messa sul mercato per via della loro notorietà. Sarà mostrata solo a persone che potranno dimostrare i loro fondi e con la sicurezza che questi siano acquirenti seri”.