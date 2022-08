Regina Elisabetta, "fuori dal testamento": chi dovrà rinunciare alla sua eredità

Francesco Fredella 31 agosto 2022 a

La regina Elisabetta cambia testamento? Pare proprio di sì. La notizia, abbastanza choc, compare su alcuni tabloid internazionali. Star e International Business Time raccontano che la sovrana avrebbe deciso di far fuori alcuni componenti della sua grande famiglia dal testamento. Elisabetta ha 96 anni, è una delle donne più potenti del Pianeta, e resta una delle più influenti in assoluto. Muove notizie di ogni tipo. Adesso si viene a sapere che, addirittura, avrebbe deciso di far fuori uno o più componenti della sua famiglia dal testamento. Ma di chi si tratta?

Partiamo dai soldi. Eredità milionaria prima di tutto per la Regina Elisabetta: preziosi e storici gioielli, spuntano addirittura lussuosi diademi (anelli, bracciali, orecchini, spille). E stando alle ultimissime avrebbe deciso di donare alcune gemme a Kate Middleton e a sua figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015.

Ora bisogna capire chi lascerà fuori dal testamento la Regina Elisabetta. Stando alle ultimissime, pare che Meghan e Harry - insieme ai figli Archie e Lilibet – sarebbero stati esclusi dal testamento. Una scelta che potrebbe lasciare tutti senza parole. Le tensioni nella casa Reale non mancano. Ricordiamo che i duchi di Sussex hanno deciso di lasciare Londra per rifugiarsi in America.