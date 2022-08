Meghan Markle "affonda il coltello contro la Regina": ecco la bomba atomica

Francesco Fredella 29 agosto 2022 a

a

a

Trema il Palazzo (con la lettera maiuscola). Adesso potrebbe accadere di tutto. A creare una certa preoccupazione è il podcast di Meghan Markle, che potrebbe scatenare un vero terremoto. “Più dannoso dell’intervista a Oprah”, dicono i ben informati. Il podcast della duchessa di Sussex, insomma, potrebbe aver provocato qualche angoscia a Buckingham Palace.

Kate Middleton, "botta di gelosia". Il tam tam impazzito sulla bellissima (e giovanissima) Amelia | Foto

Intanto, Harry e Meghan appaiono sempre più uniti. Un esempio? L'ultimo evento cui hanno partecipato, invitati dall’ONU. Tornando al podcast, che si chiama "Archetypes", la prima puntata s'intitola "The Misconception of Ambition". Si tratta di un episodio che potrebbe far venire la pelle d'oca alla Regina Elisabetta. Omid Scobie, autore reale, ha dichiarato. “Mi è stato detto che gli assistenti di Buckingham Palace non riuscivano assolutamente a mantenere la calma, né ad andare avanti in maniera tranquilla già dopo la premiere. Sono preoccupati per cos’altro potrebbe essere condiviso nelle prossime 12 settimane".

Meghan Markle, imprevedibile odio vip: "Chi è la sua vicina di casa e perché non si parlano" | Guarda

Parla anche Duncan Lacombe, biografo reale, che al The Daily Beast dice: "Ha il potenziale per essere ancora più dannoso dell’intervista a Oprah perché è Meghan, nelle sue stesse parole, nel suo stesso show, a fare esattamente quello che vuole, e il fatto è che ha colto la prima opportunità per affondare il coltello".