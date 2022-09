Regina Elisabetta, la profezia da incubo di Nostradamus: "Il regno cesserà"

09 settembre 2022 a

a

a

Dopo la morte della Regina Elisabetta, come spesso accade per avvenimenti storici di un certo peso, in tanti vanno a ripescare le profezie di Nostradamus. E non poteva mancare quella sulla Royal Family. Carlo è diventato re col nome di Carlo III e oggi riceverà l'investitura ufficiale. Ma secondo Nostradamus le cose per la famiglia reale inglese potrebbero mettersi male dopo la morte della sovrana.

"Non ce ne sarà un'altra": Caprarica, la profezia dopo la morte della Regina Elisabetta

Nella Centuria 8 Quartina 97, si parla di un "regno che avrebbe cessato di crescere". Una profezia che in tanti legano proprio alla Gran Bretagna e alla morte della Regina. Secondo gli analisti delle quartine di Michel de Nostredam, la Regina Elisabetta potrebbe essere stata l'ultima esponente della casa Reale a sedersi sul trono. Secondo Nostradamus dopo la sovrana la monarchia potrebbe crollare. E in effetti in tanti si chiedono quanto possa durare Carlo con la corona sulla testa.

Diretta Il "rottweiler" Camilla entra in scena: cosa farà, schiaffo a Lady Diana

Il re d'Inghilterra ha 74 anni e dopo aver passato una vita ad attendere il momento dell'incoronazione potrebbe aver perso quell'entusiasmo per un ruolo così prestigioso ed importante. Secondo Nostradamus la famiglia reale sarebbe al capolinea e ci sarebbero ben poche speranze per William e George di coronare il sogno di diventare re dopo Carlo.