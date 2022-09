Mariano, il vegano morso dal cane: come lo beccano, reazione fuori controllo

09 settembre 2022 a

Vegano sì, ma fino a un certo punto. Mariano de la Canal è un influencer argentino piuttosto seguito: di recente è salito alla ribalta internazionale perché il motivo per cui ha deciso di non essere più vegano è alquanto bizzarro. Mariano ha passato anni ad evitare di mangiare carne e soprattutto a battersi in difesa degli animali.

Poi però si è verificato un episodio che gli ha fatto cambiare radicalmente idea: durante un’intervista a una televisione locale, l’influencer argentino ha svelato di aver smesso di essere vegano da quando è stato morso da un cane. Ha dichiarato di essersi sentito tradito e quindi è corso al McDonald’s più vicino per mangiare un hamburger: strano modo per smaltire una delusione. La sua storia è stata prima ripresa dai media argentini e poi è sbarcata anche oltreoceano, attirando l’attenzione del The Sun.

Noto in patria per aver partecipato a un reality show intitolato Showmatch, l’influencer ha confermato nelle varie interviste di non essere tornato sui suoi passi e di aver radicalmente cambiato le sue abitudini alimentari: “Dopo l’attacco mi sono arrabbiato e ho detto: ‘Faccio campagne per gli animali e poi uno di loro viene e mi morde’. Quindi ho smesso immediatamente di essere vegano e sono subito andato al McDonald's a mangiare un hamburger”.