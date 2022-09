Re Carlo-choc, "come ha umiliato Harry": subito dopo la morte di Elisabetta...

12 settembre 2022 a

Nel giorno del primo discorso da sovrano al Parlamento di Westminster, filtrano indiscrezioni clamorose su Re Carlo III. Indiscrezioni rilanciate dagli scatenati tabloid britannici e che riguardano proprio le drammatiche e convulse ore della morte della madre, la Regina Elisabetta.

Bisogna riavvolgere il nastro fino al momento in cui i principi William ed Harry, a sorpresa, sono usciti insieme dal castello di Windsor. E, ancor più clamoroso, insieme a loro le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Volti tesi, tirati. Ma di vederli tutti e quattro assieme non se lo aspettava davvero nessuno. E neppure era previsto.

Il punto è che ora si scopre che prima dell'uscita dal castello, il giorno successivo al lutto, Carlo e William avevano cenato al castello di Balmoral, ma senza Harry. Cena da separati, insomma, pochi minuti dopo la morte della nonna, Elisabetta II.

A raccontare il pepatissimo retroscena relativo al gelo dei fratelli - la cui rottura definitiva risale al momento in cui Harry ha rinunciato allo status reale per trasferirsi insieme alla Markle in California, Stati Uniti - è il celebre tabloid Daily Mail, che cita fonti reali.

Queste fonti, come detto, hanno fatto sapere che la sera della morte della Sovrana, Carlo e il figlio maggiore William hanno cenato assieme a Birkhall, un altro castello che si trova all'interno della tenuta di Balmoral. Nella residenza principale, al contrario, ci è rimasto Harry, insieme ai tre zii - Anna, Andrea ed Edoardo - ed insieme ai figli minori della regina scomparsa.

Una fonte reale, sotto stretto anonimato, ha aggiunto che quella sera Harry e William nemmeno si sono visti. "Ci sono state due cene nella tenuta reale quella sera e la divisione era chiara: una era per il suo re e il suo erede, l'altra per il resto della famiglia", ha rivelato la fonte. Harry, come è noto, era arrivato più tardi degli altri, un'ora dopo la morte della nonna. E la Royal Family ha comunicato il decesso di Elisabetta ancor prima che arrivasse, altra circostanza che dà la cifra della tensione che si respira tra i Windsor.