Putin e Xi Jinping, l'alleanza si schianta sulla guerra: che cosa si sono detti

Al di là dei grandi proclami - "La Cina è pronta a lavorare con la Russia come grandi potenze"; "Nei primi sette mesi di quest'anno, il volume degli scambi reciproci è aumentato di un altro 25 per cento. E nel prossimo futuro, come concordato, aumenteremo il fatturato commerciale annuo a 200 miliardi di dollari o più" - Vladimir Putin e Xi Jinping devono aver avuto delle divergenze sulla guerra in Ucraina, che come spiegato da diversi analisti, preoccupa non poco Pechino.

È lo stesso Putin, nel corso dell'incontro oggi a Samarcanda a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a dire che la Russia comprende "le preoccupazioni della Cina sulla questione ucraina" e intende "chiarire la posizione russa" a tal proposito. Ma aggiunge lo zar, "apprezziamo molto la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina. Comprendiamo le vostre domande su questo argomento".

Del resto XI Jinping, nonostante l'amicizia con Putin, e l'alleanza con la Russia, nonostante "capisca le ragioni che hanno costretto la Russia a lanciare un'operazione militare speciale" in Ucraina, non dà e non fornirà in futuro alcun supporto militare a Mosca per la guerra in Ucraina. Da parte sua la Russia, sottolinea Putin, è "fermamente impegnata" nel riconoscimento del principio di una sola Cina e condanna "le provocazioni degli Usa a Taiwan".