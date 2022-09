Re Carlo ridicolizzato dalla suddita: "Se le serve...", cosa gli regala

18 settembre 2022 a

La dura vita del sovrano, quella che Re Carlo III sta iniziando ad assaggiare, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta e mentre gli occhi del mondo sono tutti sul Regno Unito dove domani, lunedì 19 settembre, a Londra verranno celebrati i funerali della sovrana.

Tutti i riflettori puntati su di lui. Ha infatti fatto il giro del mondo il video del "raptus" di Re Carlo, quando ha reagito in modo molto stizzito, e con frasi piuttosto dure, quando gli si è sporcata una mano mentre utilizzava una penna stilografica, lui che ama le penne a sfera.

E proprio in relazione a quest'episodio, ve ne è stato un secondo, altrettanto divertente. Il tutto è avvenuto a Cardiff, la capitale del Galles, mentre il sovrano salutava il pubblico. Ecco infatti spuntare tra la folla una donna che si rivolge a Carlo affermando: "Just in case", ovvero "nel caso ti servisse". E cosa potrebbe servire a Carlo? Presto detto: una penna a sfera, appunto.

Nell'immagine qui in calce si vede chiaramente la penna offerta con ironia dalla signora mentre Re Carlo II firmava autografi nel corso della sua visita al castello di Hillsbrough.