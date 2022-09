Re Carlo, qui crolla tutto: "Sono il suo figlio segreto. Ecco cosa voglio"

21 settembre 2022 a

Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto, Simon Charles Dorante-Day. L'uomo combatte da anni per essere riconosciuto dai suoi presunti genitori. La notizia, infatti, è già stata affrontata più volte dai tabloid inglesi. Adesso però l'australiano, 56 anni, ha rilanciato chiedendo di poter parlare con Harry: "Siamo entrambi le pecore nere della famiglia. Io e lui avremmo molto di cui parlare, ci lega qualcosa. E sono convinto che mi capirebbe. È stato fregato dal padre Carlo, proprio come me", ha detto a 7News.

Simon, che spesso pubblica dei collage di foto su Facebook per far vedere a tutti la somiglianza con Carlo, ha spiegato di voler incontrare non solo Harry ma anche sua moglie Meghan: "La prima cosa che farei se li incontrassi è dare loro un grande abbraccio, penso che ne abbiano bisogno, ad essere onesti. Molte delle critiche che stanno affrontando sono palesemente ingiuste. Mi ha fatto arrabbiare così tanto quando ad Harry è stato detto che non poteva indossare l'uniforme militare al funerale di sua nonna".

Il 56enne, nato a Portsmouth nel Regno Unito il 5 aprile 1966, è stato adottato quando aveva solo otto mesi, prima che la sua famiglia si stabilisse in Australia. I suoi nonni adottivi - come si legge sul Messaggero - "avevano lavorato per la regina e il principe Filippo. La nonna, in punto di morte, gli avrebbe rivelato che era figlio di Carlo e Camilla". Stando alla sua versione, Carlo e Camilla avrebbero iniziato a frequentarsi nel 1965, un anno prima della sua nascita. Stando ai documenti ufficiali, invece, il nuovo re e Camilla si sarebbero incontrati solo cinque anni dopo la nascita del signor Dorante-Day.