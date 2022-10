Vladimir Putin e l'atomica, conto alla rovescia? Lo scoop del "Times"

04 ottobre 2022 a

Il mondo è col fiato sospeso. La guerra in Ucraina sta per prendere una svolta inaspettata. Vladimir Putin è un leone ferito pronto a vendicarsi. La controffensiva dell’esercito di Kiev potrebbe dare il via a un ruggito di Mosca che ormai ha chiarito un punto: indietro non si torna più. Lo Zar di fatto non ha mai accennato a un passo indietro.

Il suo esercito naviga a vista e le ritirate sono obbligate quando gli ucraini (a casa loro) circondano i russi. Ma Putin si gioca il tutto per tutto in uno scontro finale senza esclusioni di colpi. In questa direzione vanno lette due mosse riportate dal Times. La prima riguarda l'invio di un treno della divisione nucleare partito per l'Ucraina, la seconda invece riguarda le mosse del drone sottomarino Poseidon. A quanto pare un convoglio del reparto nucleare dell'esercito russo sarebbe in viaggio verso il confine con l'Ucraina. Sempre secondo il Times, "Putin prepara un test nucleare al confine con l'Ucraina".

Una mossa, questa, che ha allertato tutte le unità presenti nella regione ma anche i servizi occidentali. Sul fronte del mare invece si teme che il sottomarino Belgorod possa operare nelle acque delle coste ucraine sul Mar nero. Il Belgorod ha una potenza di fuoco nucleare in grado di spazzare via in un solo colpo una città grande quanto Los Angeles. Un altro indizio sulla catena della morte messa in piedi da Putin riguarda la distribuzione di pillole allo iodio da parte del Consiglio comunale di Kiev.

Le pillole di iodio possono aiutare a bloccare l'assorbimento delle radiazioni nocive da parte della tiroide se assunte appena prima o immediatamente dopo l'esposizione alle radiazioni. Le pillole verranno distribuite ai residenti nelle aree contaminate da eventuali radiazioni nucleari, ha fatto sapere il Consiglio comunale in una nota. Tutti segnali, questi, che ci accompagnano verso una fine drammatica del conflitto. Una sorta di atto finale che la diplomazia deve cercare di evitare: non c'è più tempo da perdere.