Ucraina, la vendetta di Putin è iniziata: pioggia di fuoco su Kiev

10 ottobre 2022 a

a

a

Forti esplosioni si sono verificate questa mattina nella capitale ucraina di Kiev. Lo riferisce il Kiev Independent parlando di almeno quattro deflagrazioni. Alte colonne di fumo sono state viste nel centro della città. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha confermato che nella capitale ucraina si sono verificate diverse esplosioni. Sul suo canale di Telegram il primo cittadino ha affermato che si sono verificate «diverse esplosioni nel distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Tutti i servizi sono stati attivati. Le esplosioni che hanno scosso Kiev questa mattina sono arrivate dopo mesi di relativa calma nella capitale ucraina.

Le esplosioni sono state udite dai giornalisti dell’AP e sarebbero la conseguenza di attacchi missilistici. Kiev non sarebbe l’unica città ucraina a essere stata colpita all’alba da un attacco missilistico: secondo quanto riporta il Guardian sarebbero state udite esplosioni anche Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Ci sono anche notizie non confermate di esplosioni a Leopoli. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di terrorismo facendo riferimento al camion esploso sul ponte di Kerch, in Crimea. Di fatto è iniziata la vendetta dello zar che dopo alcune settimane di apparente calma, ha deciso di colpire il cuore dell'Ucraina. La guerra si fa sempre più drammatica e con esiti davvero difficili da decifrare.