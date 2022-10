Re Carlo, la terribile parola che usa per la nuora: "La chiama così"

10 ottobre 2022 a

Adesso spunta qualcosa di molto very normal e poco "Reale": il nomignolo che Re Carlo avrebbe dato a Meghan Markle diventa virale in tutto il mondo. Sullo sfondo, ovviamente, restano gli attriti che vanno avanti ormai da troppo tempo.

"La prima nemica di Re Carlo": terremoto politico in Inghilterra





C'è un'inchiesta del Daily Express che parla della famiglia Reale, quindi di questo dettaglio inaspettato. Ma Carlo III utilizza il nome di un metallo per riferirsi a Meghan Markle. Così, la moglie di Harry diventa "tungsteno". Il giornalista Christine-Marie Liwag Dixon, come riporta Marie Claire Usa, racconta: "Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando è entrata a far parte della famiglia reale. Non solo la stampa l'ha perseguitata incessantemente, ma ha anche detto che si sentiva meno che a casa nella famiglia reale. La famiglia reale potrebbe non aver approvato che Meghan e Harry si siano dimessi da reali anziani, nonostante lo facessero per sfuggire a un ambiente che chiaramente non era buono per la loro salute mentale. Tuttavia, sembra che il principe Carlo avesse molto rispetto per la natura resiliente di Meghan. Ciò era evidente nel soprannome segreto che avrebbe avuto per lei: tungsteno".

La mannaia di Re Carlo: la mossa che fa esplodere la famiglia reale





Poi prosegue: "Il tungsteno è il metallo naturale più forte del pianeta e questo lo rende un bel complimento, tutto sommato". Come sono i rapporti tra il Re d'Inghilterra e la moglie di Harry? Sembra che siano abbastanza rigidi. Lei, non dimentichiamolo, è la donna che ha portato Harry lontano dalla corona inglese con la perdita di ogni titolo nobiliare, che solo Re Carlo III potrà conferire nuovamente. Un'altra giornalista Valentine Low, che si occupa da sempre dei Reali, parla della fuga in America di Harry e Meghan: avrebbero respirato per troppo tempo un clima pesante che si era creato attorno a loro.