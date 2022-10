Re Carlo, la decisione irrevocabile: "Via subito", chi butta in strada

Francesco Fredella 10 ottobre 2022 a

Bufera a palazzo, l’ennesima. I Reali inglesi sono ancora una volta al centro dell’attenzione dei tabloid inglesi. Carlo III, che verra incoronato a giugno, sta “prendendo le misure” con il Regno: tagli, spese, stipendi e le faccende mediatiche. Che sono tante.

I Tabloid inglesi pensano che possano esserci molti cambiamenti su Buckingham Palace, ma sembra che Carlo III voglia assolutamente andare avanti dando una certa linea di continuità con Elisabetta. “Una sovrana come lei non potrà più esistere”: su Twitter, molti utenti, sono convinti che la Regina sia una donna unica. Inimitabile. Ed è per questo che ora Carlo III è chiamato a far quadrare tutto. Anche i conti (non dimentichiamo che Elisabetta era molto parsimoniosa).

Un piccolo terremoto potrebbe arrivare molto presto: Re Carlo sceglie di mandare via un personaggio storico del Palazzo, Angela Kelly che è la guardarobiera di Elisabetta. Forse si tratta di una figura che non gli piaceva molto? Pare che in questi mesi abbia ricevuto ricevuto il preavviso di licenziamento. Secondo Richard Kay del Daily Mail si tratta di un gesto che avrebbe mandato in fibrillazione i sudditi. Potrebbero esserci dei dissapori tra lei e Carlo, tutta acqua passata. Ma con la morte della Regina, Carlo III vuole mettere la parola fine a molte questioni. Una volta per sempre. Pare che la Kay sia stata troppo influente nelle decisioni di sua madre: una confidente, che custodisce molti segreti. Carlo la fa fuori.