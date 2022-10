Re Carlo, ecco la data dell'incoronazione: uno schiaffo al figlio Harry

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

Carlo III finalmente verrà incoronato Re d'Inghilterra. C'è una data: 6 maggio 2023. Ma attenzione, non si tratta di una data come tante altre. In quel giorno Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, festeggerà il compleanno. Secondo i tabloid inglesi, si tratterebbe di un vero e proprio smacco. Però, potrebbe trattarsi di un vero una semplice coincidenza e nulla di più: sarà realmente così? I più maliziosi vedono sempre qualcosa di particolare in ogni comportamento del nuovo Re e della moglie di suo figlio Harry.

Intanto, cresce l'attesa per l'incoronazione. Tutto dovrà essere organizzato al meglio. “L’incoronazione rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur rimanendo radicata nelle tradizioni consolidate e nello sfarzo”, fa sapere Palazzo reale attraverso una nota. La cerimonia non sarà sfarzosa, ma solenne.

E nel giorno tanto atteso, insieme a Carlo III, verrà incoronata anche la Regina consorte Camilla. “Carlo è diventato re Carlo nel momento in cui sua madre è morta, ma l’incoronazione ha a che vedere con il lavoro e l’essere monarca agli occhi del popolo”, racconta Robert Lacey al People. Ci saranno anche Harry e Meghan? Forse sì. Ma non dimentichiamo che non fanno più parte della famiglia Reale e quindi alle cerimonie ufficiali potrebbero non esserci.