Kiev, droni kamikaze contro gli edifici: "Rimanete nei rifugi"

Allarme aereo in tutta l'Ucraina: lo ha annunciato il governo di Kiev dopo gli attacchi dei droni kamikaze e gli attacchi missilistici contro le infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy. Sono state le esplosioni a svegliare gli ucraini questa mattina. "La capitale è stata attaccata da droni kamikaze. Abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea e il prima possibile. Non abbiamo tempo per le azioni lente. Più armi per difendere il cielo e distruggere il nemico", ha scritto in un post su Telegram Andriy Yermak, il capo dell'ufficio del presidente ucraino.

Secondo quanto riportato dal corrispondente del Guardian a Kiev, le esplosioni sentite nel centro di Kiev sarebbero state nove. Alcune si sarebbero verificate vicino alla stazione ferroviaria centrale. Secondo l'Agenzia di stampa statale russa Tass, che cita media ucraini, ci sarebbero scie di fumo anche sopra l'ufficio centrale della compagnia energetica nazionale ucraina Ukrenergo. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha postato su Twitter la foto di un drone kamikaze esploso e ha scritto: "Ecco i resti di uno dei droni kamikaze che ha attaccato Kiev questa mattina".

Colpiti anche edifici residenziali. Le esplosioni sarebbero state causate da droni kamikaze iraniani. "I vigili del fuoco stanno lavorando. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. I medici sono sul posto. Stiamo chiarendo le informazioni sulle eventuali vittime", ha fatto sapere il sindaco Klitschko, come riporta Unian. "Rimanete nei rifugi", il monito scritto su Telegram. Le prime esplosioni sarebbero avvenute nella capitale all'alba e sarebbero state precedute poco prima dal suono delle sirene.