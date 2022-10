Re Carlo, sfregio finale alla Regina: cosa mette in vendita

Francesco Fredella 17 ottobre 2022 a

Re Carlo III, che verrà incoronato il prossimo 6 maggio insieme a sua moglie Camilla, sta ancora cercando di capire come far funzionare il suo regno. Non è cosa facile succedere a sua madre Elisabetta, morta lo scorso mese dopo 70 anni di regno (il più lungo di sempre). Adesso, i tabloid britannici parlano dell'ultimo "affare" pensato dal sovrano: mettere in vendita i 12 cavalli di sua madre (da sempre appassionata di equitazione). Tra loro c'è anche "Love Affairs", l'ultimo a dare una grande soddisfazione alla regina vincendo a Goodwood due giorni prima della sua morte.

Si tratta di un'indiscrezione bomba che viene riportata dal Sunday Mail. Occorre ricordare, però, che la regina ha avuto 37 cavalli in gara quest'anno. Carlo vorrebbe cederne quasi un terzo. Emerge, poi, un altro dettaglio: ci sarebbe un'asta in procinto di essere organizzata da parte di alcuni sceicchi interessati all'acquisto di quei cavalli. "Il Re ridurrà il numero di cavalli, ma il legame tra la famiglia e l'industria delle corse di cavalli continuerà. Il desiderio è di continuare con le tradizioni e le connessioni con Royal Ascot, ma in misura minore di quanto faceva la Regina, grande appassionata delle corse", scrive il Sunday Mail citando una fonte vicina alla casa Reale.

Intanto, nel Regno Unito si guarda al futuro: il 6 maggio 2023 Carlo verrà incoronato Re d'Inghilterra insieme a Camilla. Potrebbero non esserci Harry e Meghan (la cerimonia avverà nello stesso giorno del compleanno del piccolo Archie), che non hanno più titoli Reali. Ma Carlo riuscirà a mettere fine, una volta per sempre, ai litigi in famiglia?