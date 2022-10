Re Carlo, voce-bomba su Harry e Meghan: "Spietato, cosa farà"

17 ottobre 2022 a

Le indiscrezioni sulla famiglia reale più chiacchierata al mondo non sembrano dare segnale di fine. Anzi. L'ultima fa trapelare una mossa tanto clamorosa quanto spietata da parte di re Carlo III nei confronti del principe Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex rischiano di non essere invitati alla cerimonia di incoronazione fissata per il 6 maggio 2023. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno infatti riferito ai tabloid inglesi che "re Carlo sarà spietato con loro” se non rinunceranno alla pubblicazione del nuovo libro di memorie e alla serie di Netflix sia una vera e propria bomba contro lo stesso sovrano. Tutto, insomma, dipende da ciò che dirà Harry nell'autobiografia di prossima pubblicazione.

Per gli esperti reali, re Carlo sarebbe troppo preoccupato per la stabilità del suo regno e per come i sudditi lo giudicano per tollerare un affronto del genere. Per cui non si comporterà con il distacco e la freddezza della regina Elisabetta. Già il fatto di collocare i Sussex in fondo alla pagina del sito della monarchia britannica e di privare i loro figli Archie e Lilibet del titolo di Altezze Reali è significativo. Ma adesso, ciò che viene messo in conto è una vera e propria punizione - esemplare - in quanto sarà visibile al mondo intero.

Secondo quanto ha sottolineato l’autrice reale Katie Nicholl nel suo libro The New Royals, re Carlo in realtà sarebbe preoccupato non tanto per gli attacchi del figlio contro di lui, ma piuttosto contro quelli a Camilla Parker Bowles - da sempre un tasto dolente per Harry. "Nel corso degli ultimi vent'anni Carlo ha fatto di tutto perché Camilla fosse accettata dal pubblico. Alla fine, pure la regina l'ha accettata. Un conto è che Harry attacchi Carlo, questo è un colpo che riuscirebbe a sopportare. Ma se Harry parlasse male di Camilla, costringendo Carlo a prendere una posizione, allora non ho dubbi che sceglierebbe Camilla", si legge nel testo. In altre parole, "Carlo non accetterà attacchi ingiusti o basati su ricostruzioni imprecise", nonostante - dichiara la scrittrice - "Non ci sono dubbi che a Carlo farebbe piacere la presenza di Harry e Meghan alla sua incoronazione".