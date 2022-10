Screaming Eagle, gli americani "al confine con Kiev": guerra mondiale?

22 ottobre 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti lanciano un avvertimento a Vladimir Putin? Così sembra, stando alle ultime notizie in arrivo. L'emittente tv Cbs ha fatto sapere che la 101esima divisione aerotrasportata Usa è stata dispiegata in Europa per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale. I 4.700 soldati della divisione sono, per essere precisi, in Romania, a pochi chilometri dall'Ucraina.

Elon Musk e Vladimir Putin... l'inchiesta che sconvolge il mondo

"Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Portiamo una capacità unica. Siamo una forza di fanteria leggera ma portiamo con noi la mobilità, con i nostri aerei e assalti aerei", ha affermato il vice comandante della divisione, il generale John Lubas. Il colonnello Edwin Matthaidess, comandante della Seconda brigata di combattimento della divisione, ha sottolineato che le sue truppe sono le forze americane più vicine ai combattimenti in Ucraina. "Seguiamo da vicino le forze russe", ha aggiunto.

Putin umiliato, la fuga col jet privato: un terremoto al Cremlino

Intanto sullo sfondo ci sono le crescenti tensioni tra la Russia e la Nato dopo l'invasione dell'Ucraina. L'unità di cui si sta parlando in queste ore è un'unità di fanteria leggera, chiamata anche "Screaming Eagle" ossia "aquila urlante", e sarebbe stata addestrata per essere impiegata in qualsiasi campo di battaglia nel giro di poche ore. Nel frattempo continuano le tensioni nel cuore dell'Europa: "Colpendo le infrastrutture critiche ucraine, il Cremlino vuole provocare nuove ondate di rifugiati in Europa. Se Putin riuscirà ad attuare il suo piano oggi dipende solo dai leader nelle capitali europee. L'unico modo per fermare una catastrofe umanitaria è trasferire rapidamente la difesa aerea e i missili in Ucraina". Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky.