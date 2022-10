Re Carlo, "il suo lato spietato": indiscrezioni-choc sul sovrano, quel gesto...

25 ottobre 2022 a

Re Carlo III contro il principe Harry e Meghan Markle. Ancora una volta il sovrano potrebbe regalare un colpo di scena pazzesco nella vicenda seguita, ormai, da mesi dai tabloid di tutto il mondo. Cosa è accaduto? Secondo rumors, il Re potrebbe decidere di revocare il titolo ai duchi di Sussex. Il motivo è legato al fatto che sarebbe stanco dei continui attacchi da parte del figlio e della nuora.

Stamattina - martedì 25 ottobre -, la notizia circola dopo le ultimissime indiscrezioni di una giornalista del Mirror (uno dei giornali britannici). Katie Nicholl, che a Gb News, citato dal Mirror, ha dichiarato: “Sappiamo dalle iniziative prese in passato da Harry e Meghan, per esempio l’intervista a Oprah, che la coppia non teme di essere critica nei confronti dell’istituzione monarchica, che ci sono dei colpi bassi. Ma in base a ciò che sento dalle mie fonti... potremmo prepararci a vedere il lato spietato del re... Carlo non si tirerà indietro, lasciando che la famiglia o l’istituzione, la reputazione della Corona, che è tutto per lui, venga intaccata, o addirittura distrutta e di certo non dai membri della royal family”.

Adesso, Re Carlo deve mettere insieme il puzzle: tanti problemi, tante responsabilità prima dell'incoronazione del prossimo 6 maggio 2023. Manca meno di un anno. Il più grande problema, però, resta legato ad Harry e Meghan (il figlio ribelle che ha abbandonato la Corona per rifugiarsi in America con sua moglie). Ancora una volta la giornalista Katie Nicholl parla di “lato spietato del sovrano”. “Non è una coincidenza il fatto che non abbiamo visto alcun titolo conferito ad Archie e a Lilibet. Ritengo che l’intera questione dei titoli sia oggetto di discussione. Quella fiducia, quel rispetto devono essere guadagnati. Non penso che otterranno quei titoli se [continueranno] a infangare l’istituzione”, dice. Insomma, senza troppi giri di parole, sembra che il Re abbia le idee molto chiare.