Re Carlo, "ha preso una decisione": come cancella Harry (per sempre)

Re Carlo III, che sarà incoronato il 6 maggio del prossimo anno, volta pagina. E cambia tutto. In pratica, il nuovo sovrano avrebbe già deciso di cambiare la lista dei "viceré" (forse per tagliare Harry e Andrea). Secondo le ultimissime indiscrezioni, Carlo vorrebbe dare agli altri figli della regina Elisabetta, ossia Anna e Edoardo, il ruolo di viceré.

Innanzitutto, qual è il loro ruolo? Secondo gli esperti è fondamentale perché possono sostituire il sovrano nelle funzioni ufficiali, ad esempio se è all’estero o malato. Tutto si basa su un atto di Reggenza che lo stesso Carlo, negli ultimi anni di regno di Elisabetta II, aveva ricevuto. Sarebbe per la prima volta nella storia della monarchia inglese l'ascesa dei fratelli di Carlo, nell'ombra per molti anni a causa della presenza, forse ingombrante, dell'attuale Re. Nessuna speranza per Harry e Megan, che vivono ormai in California da diversi anni avendo detto bye bye ad ogni privilegio reale. La questione viceré resta al centro dei primi impegni di Carlo, chiamato ad organizzare l'incoronazione del prossimo anno.

Carlo vorrebbe tenere lontano dalla carica di viceré Harry e Andrea (ex marito della Ferguson), travolto dallo scandalo sessuale. Tutta quella faccenda fece storcere il naso alla Regina ed oggi Carlo non vuole ulteriori preoccupazioni. Ma si tratta di un Regno che vedrà molto presenti Carlo e Camilla, poco intenzionati a viaggiare. Qualcuno dice che sarà un regno di transizione, ma non si fa. Intanto, potrebbe di certo spettare a William la reggenza: onere ed onore. Un risiko di nomi che farà parlare molto i tabloid inglesi. E, soprattutto, come la prenderanno Harry e suo zio Andrea? Carlo, di fatto, li ha declassati.