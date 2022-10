Re Carlo, "vicini al fondo": cosa accadrà tra poche settimane

30 ottobre 2022 a

Meghan ed Harry sono sempre di più ai ferri corti con la Royal Family. L'incoronazione di Re Carlo ha cambiato radicalmente gli equilibri all'interno della famiglia reale inglese. Non c'è più la Regina a far da paciere e ora Carlo spinge sull'acceleratore per regolare i conti col figlio. A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, Meghan e Harry non torneranno in Inghilterra per Natale. Un gesto che suona come uno schiaffo per Carlo e Camilla, ma anche per l'erede al trono William. Insomma secondo alcune voci indiscrete che arrivano dalla Corona, i rapporti tra la coppia e Re carlo sarebbero "vicini al fondo".

"Ha preso una decisione". Re Carlo, come cancella Harry (per sempre)

La battaglia tra Harry e Meghan e Carlo va avanti ormai da tempo. L'intervista rilasciata dalla coppia alla tv americana in cui emergevano accuse gravissime sulla Royal Family ha lasciato il segno.

"Una bomba nucleare": perché Re Carlo può saltare subito, cosa accadrà

E a quanto pare la scelta di non voler tornare in Inghilterra per le Feste di Natale denota una certa tensione all'interno della famiglia reale tra la coppia Megahn-Harry e quella di Re Carlo e Camilla. In mezzo c'è il fratello William che da tempo si è schierato col padre in questa guerra di famiglia che a quanto pare non accenna a chiudersi e che potrebbe durare ancora davvero a lungo.