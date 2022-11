Matrimonio, come arriva lo sposo: mai visto prima, imbarazzo tra gli ospiti

12 novembre 2022 a

Un matrimonio a dir poco inusuale quello ripreso su TikTok. Per l'occasione lo sposo ha deciso di arrivare alla celebrazione chiuso in una bara. "È un funerale? - scrive qualcuno presente sui social dove il filmato ha fatto il giro del web -. No, è così che il mio amico ha deciso di camminare lungo la navata". Ma oltre alla bara, il novello sposo ha deciso di fare il suo ingresso con tanto di musica drammatica a fare da sottofondo. Nozze gotiche, verrebbe da chiedersi. Niente affatto.

L'abbigliamento degli invitati e dei testimoni fa pensare che quella dello sposo sia stata una scelta individuale. Inutile dire che tra gli ospiti lo sconcerto era il sentimento più comune. Alcuni di loro guardano con un misto di interesse, curiosità e imbarazzo. Altri invece sono a dir poco sconvolti, proprio come uno dei testimoni.

Solo una volta che la bara è stata posata, il futuro sposo solleva il coperchio ed esce dal suo feretro e si prepara a pronunciare il suo "Si". Il titolo del video? "Dimmi che sei drammatico senza dirmi che sei drammatico". E chissà come avrà reagito la sposa. Di certo difficilemente avrà potuto fare un ingresso tanto a sorpresa.