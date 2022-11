Re Carlo umiliato da Harry e Meghan: conti in tasca, ecco le cifre

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

Adesso spuntano i numeri. Harry e Meghan sarebbero più influenti di Re Carlo. Una notizia che potrebbe sconvolgere il sovrano. Meghan Markle e il principe Harry hanno detto addio a ogni tipo di privilegio per iniziare una nuova vita lontano da Londra. Appunto, in America tra le sta di Hollywood. Adesso, però, dopo la morte di Elisabetta II tutto sembra essere cambiato: Carlo III prende in mano lo scettro del potere, cerca di far ricongiungere i suoi due figli (Harry e William): operazione assai complessa.

Secondo i tabloid britannici, però, ci sarebbe una ricerca - numeri alla mano - che potrebbe mandare in tilt il nuovo Re. I dati sono legati, innanzitutto, alla duchessa del Sussex che ha registrato 5,9 miliardi di visualizzazioni su TikTok ed è presente in 1,2 milioni di menzioni negli hashtag. Per non parlare di Instagram: è stata cercata su Google in media 4,5 milioni di volte. Numeri da capogiro. Forse da incubo per Re Carlo.

Volete sapere di Harry? Secondo questa indagine ci sono ben 7,3 miliardi di visualizzazioni su TikTok nello stesso periodo con una leggera flessione su Google. Ma si parla comunque di numeri molti alti. Sempre secondo questo studio Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre, resta sul podio delle ricerche con 4,7 milioni su Google in un mese e ben 1,6 milioni di hashtag su Instagram. Poi su TikTok ben 18,7 miliardi di visualizzazioni. Adesso, Carlo II potrebbe correre ai ripari per rimontare cercando, in qualche modo, di accorciare le distanze rispetto alla moglie di suo figlio.