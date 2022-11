Harry e Meghan "sotto a un ponte": il vizietto che li sta rovinando

19 novembre 2022 a

Il principe Harry sarebbe in grossa difficoltà economica. Può sembrare impossibile, dato che è pur sempre un duca e soprattutto ha firmato accordi milionari con Spotify e Netflix e ha anche un libro in uscita che promette scottanti rivelazioni sulla famiglia reale. Stando a quanto riporta il magazine New Idea, alcuni amici di Harry e Meghan Markle avrebbero confermato le loro grosse difficoltà finanziarie.

In particolare la duchessa viene descritta come una dalle “mani bucate”, che non riesce a fare alcun tipo di rinuncia anche in momenti di crisi: si dice che spenda quasi 100mila dollari ogni mese, non essendo affatto portata al risparmio e soprattutto non volendo in alcun modo rinunciare a nessuno dei suoi lussi. Al momento il conto di Harry sarebbe in rosso, con le spese superiori alle entrate nonostante i contratti milionari: d’altronde la maggior parte degli importi è spalmata su più anni e quindi i duchi non hanno ricevuto tutto e subito.

Di sicuro la spesa esagerata per la villa di Montecito (10 milioni solo per acquistarla) ha influito parecchio sulla crisi di Harry e Meghan. Altra spesa pesante si vocifera sia legata agli abiti e ai gioielli sfoggiati dalla Markle, che evidentemente non ha capito che al suo guardaroba non ci pensa più la famiglia reale. Addirittura il principe e sua moglie avrebbero chiesto dei soldi ai loro conoscenti quando hanno lasciato l’Inghilterra due anni fa: adesso sarebbe arrivato il momento di restituirli e per questo i duchi sarebbero in grande imbarazzo.