Virginia, sparatoria al Walmart: "Ci sono morti e feriti"

Sparatoria in un Walmart di Chesapeake, in Virginia, negli Stati Uniti. Secondo le prime notizie riportate da fonti di polizia ci sono diverse vittime e un numero ancora non precisato di feriti mentre l’attentatore è morto, si legge in un tweet della città di Chesapeake. La polizia della cittadina americana conferma che ad aprire il fuoco è stato un uomo, verosimilmente il direttore del centro commerciale, che dopo aver sparato ha puntato l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita.

Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di una sparatoria al Walmart di Sam’s Circle intorno alle 22,15, ha detto il portavoce della polizia di Chesapeake, Leo Kosinski, durante un briefing con la stampa. Nell'arco di circa 35, 40 minuti, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno trovato diverse persone senza vita e altre ferite nel centro commerciale e hanno messo insieme squadre di soccorso, ha aggiunto. La polizia ritiene che ci fosse un solo tiratore, che quindi ha agito da solo, ha concluso Kosinski. Il quale non ha però fornito il numero preciso delle vittime, ma ha detto che sono "circa 10, al momento". L'ennesima sparatoria negli Stati Uniti avviene due giorni prima del Giorno del Ringraziamento.