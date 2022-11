Taran, schianto in elicottero: muore il magnate russo. E appena prima di salire...

30 novembre 2022 a

Un altro miliardario russo, Vyacheslav Taran, di 53 anni, è morto in un misterioso incidente in elicottero. Il velivolo è precipitato in condizioni di bel tempo e senza lanciare allarmi all'improvviso mentre si trovava in Costa azzurra, in Francia. Taran è il terzo magnate delle cripto valute a morire in circostanze sospette nell'arco di poche settimane.

Secondo una prima ricostruzione il miliardario era partito da Losanna, in Svizzera, diretto in Francia, quando il suo elicottero si è schiantato vicino al villaggio di Eze, nei pressi di Villefranche-sur-Mer. Nell'incidente è morto anche il pilota dell'elicottero, di 35 anni, mentre ha scampato la morte un secondo passeggero non identificato che, secondo i media locali, avrebbe dovuto salire a bordo dell'elicottero, ma all'ultimo momento non si sarebbe presentato.

Ora sulle cause dell'incidente sta indagando la Procura di Nizza non esclude, dopo un sopralluogo sul luogo dell'incidente delle autorità francesi, il coinvolgimento di terzi. Questa ipotesi è una possibilità, hanno riferito. Al momento quindi è giallo sullo schianto. Anche perché si trattava di un elicottero H130 Monacair pilotato da un pilota esperto che in buone condizioni meteorologiche ha improvvisamente perso quota intorno alle 13 del 25 novembre schiantandosi poco dopo. Oltre alle autorità francesi anche Airbus, azienda produttrice dell'elicottero in questione, hanno avviato un'indagine sull'incidente per cercare di individuare eventuali anomalie.

Taran, che viveva a Monaco con la moglie Olga e i tre figli, aveva co-fondato le piattaforme di trading e investimento Forex Club e Libertex. La sua morte arriva dopo altri due decessi sospetti nel mondo dei magnati delle criptovalute. Tiantian Kullander, 30 anni, è morto "nel sonno" la scorsa settimana e Nikolai Mushegian, di 29, è morto annegato su una spiaggia di Puerto Rico dopo aver cinguettato su Twitter che temeva che Cia e Mossad lo avrebbero ucciso.