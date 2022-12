Peskov brutale contro Zelensky: "Né a Natale, né a Capodanno"

15 dicembre 2022 a

"Né a Natale né a Capodanno": il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha escluso qualsiasi possibilità di una tregua in Ucraina, almeno nel breve periodo. Lo riporta l'agenzia Tass. "No, nessuna proposta è stata ricevuta da nessuno e tale argomento non è all'ordine del giorno", ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista, stando a quanto riportato dall'agenzia Interfax.

Peskov, poi, ha fatto riferimento anche ai sistemi di difesa aerea statunitensi Patriot, dicendo che diventeranno "incondizionatamente obiettivi legittimi, se verranno forniti a Kiev". In questo modo, il portavoce di Putin si è detto d'accordo con l'opinione espressa dal numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Anche secondo lui, infatti, i sistemi Patriot diventerebbero obiettivi legittimi delle forze russe nel caso in cui gli Usa dovessero inviarli alle forze armate ucraine. "Assolutamente", ha risposto Peskov quando gli è stato chiesto se fosse d'accordo con Medvedev sull'argomento.

Infine, a chi gli ha chiesto un commento sulle indiscrezioni dei media americani relative alla possibilità che Washington invii i Patriot all'Ucraina, Peskov ha preferito non dire nulla: "Non vorrei ancora commentare, perché questi sono ancora resoconti dei media". A dare la notizia sui Patriot è stata la Cnn, secondo cui l'annuncio ufficiale dovrebbe essere previsto questa settimana.