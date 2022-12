Re Carlo, "tradisce" Elisabetta: come trascorrerà il Capodanno

31 dicembre 2022 a

Re Carlo distrugge la tradizione voluta da sua madre, la Regina Elisabetta. Il nuovo sovrano, infatti, ha deciso di trascorrere il Capodanno in un posto diverso da quello in cui la famiglia reale ha sempre salutato il nuovo anno. La conseguenza è che i reali trascorreranno questo giorno di festa separati. Mentre negli anni scorsi la Regina voleva che le festività si trascorressero nella tenuta di Norfolk, a Sandringham, quest'anno invece il figlio Carlo ha deciso di interrompere la tradizione, scegliendo come meta per celebrare l’inizio del nuovo anno la Scozia.

Pur trattandosi di una delle tradizioni più care a Elisabetta, una tradizione di famiglia che veniva tramandata da decenni, Carlo ha comunque deciso di non rispettarla. Dunque, trascorso il giorno di Natale a Sandringham, il sovrano si è spostato insieme alla regina consorte Camilla alla volta di Birkhall, sua residenza scozzese. Lì festeggerà l'inizio del nuovo anno, il suo primo da Re. Con lui e la consorte ci saranno anche la figlia di Camilla, Laura Lopes, insieme ai suoi bambini, il principe Edoardo, la contessa di Wessex, Mike e Zara Tindall. William, Kate e i figli George, Charlotte e Louis trascorreranno invece il Capodanno a casa dei Middleton.