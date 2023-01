Kate Middleton, "Lo capisci o no?": la chat privata con Meghan

10 gennaio 2023 a

Da quando è uscita la biografia del principe Harry intitolata "Spare", in Inghilterra e non solo non si parla d'altro. All'interno del libro, infatti, ci sono dichiarazioni esplosive sulla famiglia reale. Il duca di Sussex ha deciso di pubblicare anche uno scambio di messaggi privati tra sua moglie Meghan Markle e sua cognata Kate Middleton. Le due ebbero una discussione piuttosto piccata a pochi giorni dal matrimonio dei Sussex.

I tabloid hanno raccontato che fu la Middleton a essere offesa e a piangere a causa della Markle. Mentre l'ex attrice americana, nella famosa intervista con Oprah Winfrey ha detto che avvenne l'esatto contrario. Oggetto della discordia il vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William. Provando a fare chiarezza, allora, Harry ha pensato di rendere pubblica la conversazione avvenuta tra le due. "Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!", avrebbe scritto la principessa del Galles. "Ok, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?", avrebbe risposto la Markle. "No. Tutti gli abiti devono essere rifatti", avrebbe replicato Kate.

Harry, poi, ha aggiunto un proprio commento: "Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa. C'era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate contro Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie".