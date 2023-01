Harry e Meghan, bomba sui Duchi: "La foto di Elisabetta in mille pezzi"

23 gennaio 2023 a

Un altro aneddoto particolare sulla famiglia reale emerge dalla biografia di Harry intitolata "Spare". Il duca di Sussex ha raccontato che nel 2020, durante il primo natale trascorso con la moglie in California, lui ha deciso di rispettare la tradizione di famiglia. Tradizione che consiste in sostanza nel farsi regali buffi, divertenti e a volte anche bizzarri. Meghan Markle, allora, ne ha approfittato per fare un dono piuttosto particolare al marito: ha pensato di regalargli un addobbo per l'albero di Natale con sopra una foto della Regina Elisabetta.

A colpire è il fatto che l'ex attrice americana abbia deciso di fare questo regalo a Harry proprio nell'anno in cui i due hanno deciso di abbandonare Buckingham Palace e tutti i doveri reali e trasferirsi negli Usa. Nonostante questo, il dono avrebbe comunque entusiasmato il duca. Le risate, tuttavia, sarebbero durate ben poco. Il motivo? Il primogenito dei duchi di Sussex, il piccolo Archie, avrebbe subito tolto la decorazione dall'albero facendola cadere a terra in mille pezzi.

"Ho afferrato una paletta e ho raccolto i cocci, pensando per tutto il tempo: che strana coincidenza", ha raccontato Harry nel suo libro, associando forse l'immagine della Regina in frantumi alla loro rottura, quasi definitiva, con la famiglia reale.