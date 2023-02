Zelensky, nuove purghe: chi ha cacciato, crolla l'Ucraina?

02 febbraio 2023 a

Le purghe di Volodymyr Zelensky continuano. Il presidente dell'Ucraina ha annunciato il licenziamento dei capi del servizio doganale per un presunto abuso di potere, e ha ammesso che la situazione sul fronte militare a causa dell'invasione russa "è sempre più grave". Zelensky ha affermato nel suo consueto discorso a tarda notte che sono stati avviati procedimenti disciplinari contro alcuni dei licenziati dal servizio doganale. "Purtroppo in alcuni ambiti l'unico modo per garantire la legittimità è cambiare i padroni insieme all'attuazione di cambiamenti istituzionali", ha detto il presidente, aggiungendo che il cambiamento è "necessario per garantire che le persone non abusino del potere".

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina, l'ufficio investigativo statale, l'ufficio per la sicurezza economica e l'ufficio del procuratore hanno effettuato dozzine di perquisizioni e altre azioni in diverse regioni e contro diverse persone nell'ambito di procedimenti penali aperti, ha riferito ancora Zelensky. Il presidente ucraino ha spiegato che "la purezza dei processi all'interno del Ministero della Difesa e delle forze di difesa in generale è particolarmente importante", ricordando che qualsiasi fornitura o approvvigionamento interno "deve essere assolutamente pulito e onesto come fornitura esterna per la nostra difesa".

Coloro che interferiscono con tale principio, ha detto, "non rimarranno nelle strutture competenti". Inoltre, il presidente ucraino ha riconosciuto che "c'è un certo aumento delle azioni offensive degli occupanti sul fronte, nell'est del nostro Paese". Nel Lungansk e Donetsk "la situazione è sempre più grave". Le truppe russe hanno lanciato due attacchi missilistici, altri due attacchi aerei e un totale di 24 attacchi MLRS, con i droni, i velivoli senza pilota.

I russi hanno attaccato con i missili le infrastrutture civili delle città di Slovyansk e Kramatorsk, località strategiche del Donetsk, una delle quattro regioni che la Russia ha annesso unilateralmente e che ancora non controlla del tutto. In quella stessa regione, e "nonostante le pesanti perdite (riportate dai russi), il nemico continua a compiere tentativi offensivi nelle zone di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka", ha precisato lo Stato Maggiore ucraino. In particolare, "il nemico ha colpito le aree di Verkhniokamyanske, Spirne, Bilohorivka, Vesele, Bajmut, Ivanivske, Stupochky, Druzhba e Nuova York con carri armati e artiglieria".